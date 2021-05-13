快訊

獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

中國恒大折價20%出讓恒大汽車 籌資386億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國恒大宣布將出售恒大汽車部分股份，折價約20%，計畫籌資港幣106億元（約新台幣386億元）。圖：海峽網
中國恒大宣布將出售恒大汽車部分股份，折價約20%，計畫籌資港幣106億元（約新台幣386億元）。圖：海峽網

中國恒大今（13）日宣布，公司將以12日收盤價折讓20%，即港幣40.92元，出售恒大汽車部分股份，占已發行股數約2.66%，計畫籌資港幣106億元（約新台幣386億元）。

截至中午收盤，恒大汽車在港股價下跌7.7%，中國恒大跌1.1%。

澎湃新聞報導，中國恒大稱，此次出售2.6億股，達成恒大汽車前20大股東持股比例降至90%以下，滿足恒大汽車下一步加入港股通的必要條件。出售完成後，中國恒大在恒大汽車的持股比將降至67.64%。

此次出售由中國恒大全資附屬公司Evergrande Health Industry Holdings Limited作為轉讓方，中國恒大作為擔保方、海通國際證券、華泰金融控股（香港）有限公司及招銀國際證券有限公司分別作為配售代理簽訂。

恒大汽車3月披露財報顯示，恒大汽車2020年全年營收人民幣154.8億元，年增175%；其中健康收入人民幣152.9億元，新能源汽車收入僅人民幣1.8億元。

去年全年虧損人民幣76.65億元，虧損增加人民幣27.18億元。其中汽車部分虧損人民幣52.2億元，健康業務部分獲利人民幣2.47億元。

人民幣 港股 香港

延伸閱讀

終止與吉利合併 富豪汽車擬IPO上市

MSCI全面調降台股權重

全民權證／南帝 二檔有潛利

安格上櫃案 14日審議

相關新聞

港媒：吳釗燮被點名終身追責 北京將付諸行動

香港中評社18日發表快評文章指出，外交部長吳釗燮成為被大陸點名，將終身追責的首位台獨頑固分子。

台灣疫情爆發衝擊？吉祥、春秋航空將暫停兩岸航班

在台灣本土新冠疫情爆發之際，經營兩岸航班已逾七年的上海兩家廉價航空—吉祥與春秋，雙雙傳出將於下個月暫停兩岸航線。儘管兩家...

蔡展鵬涉光顧無牌按摩店 立法會委員認為比闖紅燈輕微

香港警務處國家安全處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店，立法會保安事務委員會委員謝偉俊13日表示，事件影響警隊形象，市民緊張是...

港警出包 國安處長上無牌按摩院

香港警察國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩院，警務處長鄧炳強昨天下午證實，指蔡展鵬涉及不當行為的指控，已指派「有組織罪案及三合會...

香港美國商會：4成2受訪者計畫離港

香港美國商會最新調查顯示，四成二受訪會員考慮或計畫離開香港，當中六成二受訪者表示港版國安法令人不安，逾四成受訪者對香港未...

香港立法會通過條例 規定區議員要宣誓擁護基本法

香港立法會12日以40票贊成、1票反對下三讀通過「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」（簡稱條例草案），條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。