中國恒大折價20%出讓恒大汽車 籌資386億元

中國恒大今（13）日宣布，公司將以12日收盤價折讓20%，即港幣40.92元，出售恒大汽車部分股份，占已發行股數約2.66%，計畫籌資港幣106億元（約新台幣386億元）。

截至中午收盤，恒大汽車在港股價下跌7.7%，中國恒大跌1.1%。

澎湃新聞報導，中國恒大稱，此次出售2.6億股，達成恒大汽車前20大股東持股比例降至90%以下，滿足恒大汽車下一步加入港股通的必要條件。出售完成後，中國恒大在恒大汽車的持股比將降至67.64%。

此次出售由中國恒大全資附屬公司Evergrande Health Industry Holdings Limited作為轉讓方，中國恒大作為擔保方、海通國際證券、華泰金融控股（香港）有限公司及招銀國際證券有限公司分別作為配售代理簽訂。

恒大汽車3月披露財報顯示，恒大汽車2020年全年營收人民幣154.8億元，年增175%；其中健康收入人民幣152.9億元，新能源汽車收入僅人民幣1.8億元。

去年全年虧損人民幣76.65億元，虧損增加人民幣27.18億元。其中汽車部分虧損人民幣52.2億元，健康業務部分獲利人民幣2.47億元。