蔡展鵬涉光顧無牌按摩店 立法會委員認為比闖紅燈輕微

香港警務處國家安全處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店，立法會保安事務委員會委員謝偉俊13日表示，事件影響警隊形象，市民緊張是可以理解，但他認為事件本質可能較「衝紅燈」輕微，只涉及警隊違規問題，並非違法行為，也與國安工作無關。

謝偉俊認為，執法人員及公職人員要小心，但外界也不應過分「上綱上線」或過分揣測解讀。

綜合港媒報導，謝偉俊接受香港電台節目訪談時表示，部分人將光顧無牌按摩店與「黃賭毒」相提並論，但以他的理解，光顧無牌按摩院並不違法，他舉例，正如光顧賣淫場所，嫖客並非違法。

立法會保安事務委員會主席陳克勤則表示，蔡展鵬作為高級警務人員，涉及的不當行為令市民觀感不好，也影響警隊聲譽，作為公職人員應比紙更白，蔡展鵬停職受查是理所當然。

對於是否需要第三方獨立調查的問題，他表示，警務處處長鄧炳強指交由有組織罪案及三合會調查科調查，處理方法正面，對方亦盡可能披露事情，認為按現有機制，以內部處理方法合適。

至於是否需要有人接替國安處處長一職，陳克勤稱，目前調查沒有結果，要相信當事人是無辜；若立即將他調職，對他不公平，認為要等待調查結果。