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港通過公職人員宣誓條例 列9條紅線

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港立法會以40票贊成、1票反對，通過《2021年公職（參選及任職）條例草案》。海外網
香港立法會以40票贊成、1票反對，通過《2021年公職（參選及任職）條例草案》。海外網

香港立法會昨（12）日三讀通過《2021年公職（參選及任職）條例草案》，規定公職人員須擁護《基本法》、效忠香港特區的具體準則，違誓者將被取消公職或議員資格。草案列出違反宣誓要求的九條「負面清單」紅線。

人民日報旗下環球時報網報導，香港立法會昨以40票贊成、1票反對，通過《2021年公職（參選及任職）條例草案》。草案明確列出違反宣誓要求的九條「負面清單」紅線，包括參與危害大陸國家安全的活動；拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；拒絕承認香港特區作為中國一個地方行政區域的憲制地位；宣揚或支持港獨主張。

此外，尋求外國政府或組織干預特區事務及公開故意以焚燒、毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱大陸國旗、國徽或區旗、區徽，侮辱或貶損國歌或國家主權的任何其他象徵和標誌等。

若有違誓，律政司司長將提出法律程序，有關公職人員或議員會實時自動暫停職務，交由法庭裁定是否取消其公職或議員資格。

條例在公職人員宣誓名單中增加區議員。今年以來，反對派議員爆發離職潮。港媒估計，條例實施後，將有更多反對派議員離職。

特區政府發言人曾表示，此次修訂條例旨在準確落實《基本法》及大陸全國人大常委會相關解釋，履行特區政府的憲制責任。相信條例對維護特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，有利於「一國兩制」實踐。

香港 立法會

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