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港媒：吳釗燮被點名終身追責 北京將付諸行動

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社資料照片
圖為大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社資料照片

香港中評社18日發表快評文章指出，外交部長吳釗燮成為被大陸點名，將終身追責的首位台獨頑固分子。

文章稱，本月7日，國台辦發言人朱鳳蓮曾發出新聞稿點名吳釗燮，當日的用詞包括：我們正告民進黨當局和吳釗燮之流不要誤判形勢，一切出賣民族利益、分裂中國的台獨分子終將被歷史審判和清算。

文章指，朱鳳蓮17日在國台辦例行記者會中透露一些新的、很重要訊息。其中，依法終身追責，是個重要提法；採取一切必要措施，是落實行動的方式方法。大陸嚴懲台獨頑固分子顯然不會只停留在口頭上，將付諸行動。

文章表示，吳釗燮成為被大陸點名將終身追責的台獨頑固分子，近因是吳釗燮近日接受澳洲媒體採訪，渲染所謂大陸對台軍事威脅，散布台獨言論，求助反華勢力支持。另外，吳釗燮一貫的台獨言行，讓大陸忍無可忍。

文末強調，將懲治台獨付諸行動，一切就會有所改變。大陸有實力、有決心、有方法，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

台獨 吳釗燮 國台辦

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