香港立法會通過條例 規定區議員要宣誓擁護基本法

香港立法會12日以40票贊成、1票反對下三讀通過「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」（簡稱條例草案），條例將於21日生效，規定指出，區議員要宣誓擁護基本法及效忠特區。

澎湃新聞報導，香港建制派議員支持草案，認為要求公職人員宣誓是基本要求。

法案委員會主席、自由黨議員張宇人認為，「條例草案」清楚列出擁護香港基本法及效忠香港特區的準則，沒有半點含糊，可以扭轉以往有人渾水摸魚的情況。

之前，香港政制及內地事務局局長曾國衞表示，「條例草案」的根本原則只有一個，就是要準確落實有關公職人員的宣誓規定，履行香港政府的憲制責任，貫徹「愛國者治港」原則

香港經濟日報報導，曾國衞指出，香港政府正研究宣誓的地點、時間及方式，會盡快公布詳情，未能出席宣誓的人也會即時喪失區議員資格。

同時，4名曾經被依法認定不符合擁護基本法及效忠特區的現任區議員，包括梁晃維、岑敖暉、袁嘉蔚及鄭達鴻，將即時喪失區議員資格。