香港警務處處長：至今逾百人因涉嫌違反國安法遭到拘捕

香港警務處處長鄧炳強11日表示，香港至今有超過100人因涉嫌違反香港國安法遭到警方拘捕，這當中超過一半的人已被檢控，他說，港警會竭力維護國家安全，防範暴力事件等情況發生。

央視新聞報導，鄧炳強11日在出席灣仔區區議會會議時表示，今年第一季，香港共有1萬4779宗罪案，較去年同期下降約10%，其中暴力犯罪等案件均有減少。

鄧炳強指出，截至目前，共有1萬250人因涉及香港反送中相關案件被捕，其中約2500人被檢控，295人被判入獄。他說，由於香港國安法頒布實施、警方嚴正執法和法庭對相關案件做出判決，香港社會大致恢復平靜。

統計顯示，今年第一季，不少案件較去年同期均有所減少，然而，勒索、非禮、嚴重毒品等案件有所增加。鄧炳強說，勒索案有336宗，比去年同期多了200多宗；嚴重毒品案有367宗，比去年同期多了150多宗；非禮案有170宗，上升逾20%。