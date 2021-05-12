陸前副外長傅瑩：中美沒有理由要求歐洲國家選邊站

美中對立下，歐盟態度受關注，大陸外交部前副部長、北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩最近撰文表示，歐洲在復雜形勢下需要獨立思考的空間，中國和美國沒有必要，也沒有理由要求歐洲國家選邊站隊。

據觀察者網，傅瑩近期在「歐盟動態」網站撰文表示，中國人理解的多邊主義是協商一致、合作治理、互利共贏。中國與歐洲對維護多邊主義應是有共識的，因為中歐都主張通過國際合作解決人類共同面臨的挑戰，都支持在聯合國框架下的多邊機構中協調處理分歧。合作是中歐關係碩果累累的原因，也是未來繼續合作的基礎。

她指出，中歐已構建起互相依存度比較高的複合型關係，中國是歐盟最大的貿易夥伴，2020年雙邊貿易額達到6495億美元，在新冠疫情期間，中歐班列運送了大量抗疫物資，為歐洲抗擊疫情發揮了重要作用。從電視上可看到載滿來自歐洲貨物的中歐班列，讓人深深體會到中歐之間並不遙遠，雙方有廣闊合作空間。

傅瑩說，今年3月，她參加了義大利國際事務研究所舉辦的一場關於「歐洲戰略自主」研討會。歐洲面對中美緊張關係、大國競爭等新的國際環境，感到困擾和壓力，「歐洲戰略自主」是因應變化而出現的思想潮流。

她表示，在會上她感受到了歐洲人對與中國深化關係、增進了解的願望，同時也意識到存在對中國有誤解和分歧的問題。中歐由於文化、歷史等多方面原因，難免存在認識上的差異，應該就各種新問題開展對話，增進了解，避免在誤解基礎上做判斷。

傅瑩說，2020年爆發的新冠疫情對人類的啟示之一是：在全球挑戰面前沒有國家可獨善其身。從歷史角度看，最大遺憾是多邊主義精神的缺位，大國乃至國際機制未能發揮足夠的凝聚作用來調動國際抗疫合作。由此可見，中國和歐洲不應受到分歧干擾，應更多聚焦共同利益，秉持多邊主義精神，團結應對全球挑戰。中歐需要建立更多溝通的橋梁，開展更多系統性對話，以冷靜和平和的態度交流思想，增強對彼此的了解和信任。

她強調，當前中美緊張關係對世界造成比較大的影響，歐洲在復雜形勢下需要獨立思考的空間。中國和美國沒有必要也沒有理由要求歐洲國家選邊站隊，歐洲與中國和美國都有緊密的合作關係，無論如何選擇都會傷及自身利益。而且，從維護全球體系完整性角度出發，歐洲也有責任勸說和幫助中美克服和解決分歧，而不是擴大矛盾乃至分裂世界。