香港美國商會調查：42%受訪會員擬離開香港

香港美國商會最新調查顯示，42%受訪會員考慮或計劃離開香港，當中62%人表示《香港國安法》令人不安，近50%人認為檢疫安排令他們難以出行或探訪家人，逾40%人對香港未來競爭力感到悲觀。

據香港電台報導，調查訪問在本月5日至9日進行，325名美商會會員回覆，佔會員總數24%。計劃或考慮離港受訪者中，只有3%人打算立即離港，10%預計在夏季結束前離開，15%計劃會年底前走，48%人在3至5年內離開。

商會引述部分受訪者意見，有人提到香港的人不開心，社會不穩定的風險高；亦有人指香港工作文化已不及昔日國際化；現在更多工作機會給予了大陸人；亦有受訪者說，在《香港國安法》下「紅線」是模糊及反覆，不想繼續憂慮不知不覺地說了或寫了甚麼而被捕。

至於沒有打算離港的58%受訪者中，約77%認為香港生活質素好，約55%認為有優良的營商環境，亦有48%受訪者認為香港接近大陸市場。

美國商會說，基於今次調查結果，強烈建議特區政府密切關注在港外國人的看法，加深對香港國際人才了解，緩解對方的擔憂，以免香港失去競爭力。