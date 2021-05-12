台海情勢升溫 調查局今辦中共對台政治作戰研討會

台海情勢近日升溫，英國「經濟學人」雜誌甚至直指，台灣是地球最危險地區。調查局兩岸情勢析處今天舉辦「兩岸關係國際學術研討會」，針對「中國對台政治作戰中關於組織犯罪及次級政府組織的角色」、「我國政府在半導體產業競逐中的角色」等，議題切中時勢，與台美有密切關聯。

今天會議由調查局長呂文忠主持，討論議題包括「中國利用台美安全同盟困境的方式與時機」、「中國對台政治作戰中關於組織犯罪及次級政府組織的角色」等。

與會者包括調查局副局長劉復興、兩岸情勢研析處長劉文斌、美國資深外交官，現任國立陽明大學副校長司徒文、中研院法律研究所訪問學者陸梅吉博士、佛光大學教授姜新立、銘傳大學國際外交事務所助理教授森亞博。

「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。

「經濟學人」文中表示，數十年來，中國和美國對台灣議題一直高度模稜兩可，讓有2400萬人的台灣得以維持和平。北京喊著只有一個中國，也就是他們統治的中國。美國一方面點頭，但過去70年來又一直確保其實有兩個中國。

另外，台灣是全球半導體產業的核心，台積電是全球最有價值的晶片廠，一但台積電停止生產，全球電子業也將隨之停擺，代價巨大，台灣半導體一旦出事，全球損失4900億美元。

調查局發現，大陸深圳共進電子公司為規避審查，以日商名義在竹北科技園區設立「同進公司」，利用高薪挖角高科技人材，將無線通訊產品等研發成果回傳大陸，違反兩岸人民關係條例，日前搜索約談廿多人到案。