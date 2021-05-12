陸委會稱已翻過「九二共識」一頁 陸嗆繞不開

前總統馬英九日前呼籲兩岸關係回到「九二共識」，陸委會回應，台灣已經翻過「九二共識」的歷史一頁。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日表示，是否堅持「九二共識」，關係到兩岸關係的根本性質，是檢驗民進黨當局所謂「善意」、「誠意」的試金石。這是兩岸關係中的大是大非問題，繞不開，也翻不過去。

人民網報導，朱鳳蓮表示，兩岸關係的發展歷程證明，堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。否認「九二共識」、背離「一個中國」原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

針對陸委會主委邱太三曾提出，希望兩岸恢復交流，兩岸未來能夠「春暖花開」。如今已過立夏，如何評價這個春天，花是否已開？朱鳳蓮回應，春暖需有東風，東風就是「九二共識」。過去一段時間的事實證明，東風未至，「春暖花開」只是民進黨當局充滿政治算計的一個幌子。

朱鳳蓮稱，民進黨曾一度釋放所謂「緩和兩岸關係」的煙霧，企圖推卸破壞兩岸關係的責任、掩人耳目，但很快就撕下所謂「緩和兩岸關係」、「鼓勵兩岸交流」的假面具。刻意升高「台獨」調門，加緊攻擊挑釁大陸，甘當西方反華勢力馬前卒，阻撓限制兩岸人員往來，恐嚇處罰參與兩岸交流的台胞。這些行徑哪有絲毫想要「春暖花開」的樣子？

朱鳳蓮再次強調，兩岸關係的症結和解方非常清楚，只要民進黨當局放棄「台獨」立場，停止「台獨」活動，回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係就能改善發展。