【專家之眼】解讀習近平針對時局講話

5月1日中國大陸新刊行本年第九期《求是》雜誌，以「把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局」為題，刊登習近平在今年1月11日假中央黨校(國家行政學院)，對省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班，於開班儀式中所發表之重要講話。

兩岸如此接近，雙方經貿關係互動交流極度密切，儘管目前當政者竭盡所能希望切斷往來聯繫，但主觀政治意志還是無法與客觀現實趨向匹敵，整個政經環境脈動仍循其既有規律運行，走出充分具有自主性軌跡。

面對當前情勢，吾人不能不正視對岸，而解讀對岸黨政文件與領導階層重要講話，更是理解掌握大陸政經情勢變化重要基本功夫。因此針對此項彙編整理對內部講話，然後再公開刊行之稿件，在解讀時個人認為必須要有下列思考，在此祈請各方先進不吝指正。

首先必須思考過程問題；為何原先對省部級主要領導幹部之內部講話內容，最後會透過由中國共產黨中央委員會所主辦，代表共產黨主流思維之指標性刊物，公開對外發表，並且隨後諸如人民日報等黨政媒體，會跟進發表系列性評論，這個變化轉換過程值得理解與思考。

其次就是要思考語境以及講話架構；對此篇講話除表面文字(text)之外，若須深入掌握其所欲傳達意念(context)，以及是否還具有言外之意(subtext)，讀者不妨運用援引美國政治學者拉茲維爾(Harold Dwight Lasswell)所倡議之政治傳播模式(Lasswell’s model of political communication)架構作為分析工具，分別分析傳播源頭、實質內容、傳播途徑、預定傳播對象以及所預期產生效應等五項要素。

前述分析講得更明白些就是要理解誰在說(Who)、說什麼(Says what)、透過何種管道(In which channel)、向誰說(To whom)以及產生何種效果(With what effect)，並可由此運用控制研究、內容分析、媒介分析、受眾分析以及效應分析等五個不同面相下手，以便更進一步深入思考其具體意涵。

再者就必須思考講話時機；這篇講話當時是在今年兩會召開之前，但在中國共產黨第十九屆五中全會，業已議決通過針對十四五規劃之建議，不過真正要在全國人大議決之國民經濟與社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，在講話當時具體內容顯然還未完全定稿，此項因素更是在解讀本項講話內容必須理解之中國大陸政治發展進程。

此外必須提醒，中國大陸黨政即會通過黨政文件，通常都會後續辦理學習活動，以便統一思想溝通作法，這是中國大陸以黨領政體制重要運作模式，更是育養其政治文化內涵核心過程。習近平在中央黨校對省部級主要領導幹部研討班所作講話，就是此種學習活動重要環節。省部層級黨政要員隨後返回其所主政單位，依據講話內容指導學習活動，更是保證其黨政體系成員上下觀念統一重要過程。

因此就必須指出，從1月11日發表本項講話後，假若當時必須緊鑼密鼓賡續擴大辦理學習活動，為何當時並未如此處理，但卻拖到五月才對外揭露此項講話，然後再以適當力度，發起另波學習活動，此等在時間上之間隔，是否與必須等待全國人大確定通過之十四五規劃與2035年遠景目標綱要文件，再對比其中內容有關，恐怕亦值得吾人研讀思考。

最後還是要說，能夠在講話中明白講出八項識誤區，明白點破許多難以啟口面對之困境；更坦承提醒增長速度換檔期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期之三期疊加現實環境，其實還洋洋灑灑提出十二項中國共產黨對於經濟情勢判斷，並據以衍生之發展理念與思路主要面向，就是證明這個講話內容值得研讀思考。

台灣社會對於中國大陸政經情勢發展必須關注，這是各個政治派系都具有之共識。但是否嚴肅解讀，這就見仁見智；解讀後能否公允評斷，這恐怕是更是難以啟口之inconvenient truth（不願面對的真相）吧？