台灣未能參與WHA 陸：國際堅持「一個中國」

對於台灣不能參與「世界衛生大會」（WHA），大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日回應，今年是聯合國2758號決議通過50周年。50年來，按照2758號決議，國際社會堅持「一個中國」的格局不斷鞏固，這是國際關係準則和國際社會的普遍共識，任何人都無法撼動。

至於蔡英文總統日前在「哥本哈根民主峰會」上提出堅持守護台灣自由民主的言論，朱鳳蓮表示，民進黨當局慣於打著所謂「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，但在台灣卻不斷打擊異己、箝制言論，編織謊言、欺騙民眾，所謂的「民主」早已變質變異。

朱鳳蓮說，民進黨與外部勢力和反華機構出演了很多政治鬧劇，充分暴露他們唯一的目的就是要謀求台獨。這些所作所為改變不了台灣是中國一部分的事實。中方敦促有關國家恪守「一個中國」原則，不為民進黨當局在國際上謀獨提供便利和舞台。

朱鳳蓮強調，「台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政。」台灣之所以不能參加世衛大會，是因為不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商對話的政治基礎。解方非常清楚，放棄台獨立場，停止台獨活動，回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係就能改善和發展，兩岸之間的對話協商就能夠恢復。