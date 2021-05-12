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民進黨反批國台辦：「中國式民主」才是掛羊頭賣狗肉

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統日前於「哥本哈根民主高峰會」發表演說，提到民主價值受到威權國家威脅，遭中國國台辦批評「民進黨打著民主幌子招搖撞騙」。民進黨表示，中共當局以戰狼姿態，對外挑釁民主國家、破壞國際秩序；對內扼殺新疆維族人權、壓迫香港自由法治，完全展現霸道行徑。這樣的極權政權本身就是反民主的最壞案例，根本沒資格對民進黨和台灣優異的民主表現說三道四。

民進黨表示，台灣是國際公認的民主國家，國際各項民主指標皆名列前茅，蔡總統執政以來更受到國際社會讚揚，有目共睹；「更重要的是，我們還會不斷地在自由與人權的道路上奮鬥努力，怎樣都輪不到只會強力打壓國內言論的中共專制政權說嘴。」

民進黨強調，中共當局所謂的「中國式民主」，才是打著民主旗號，行專政之實的「掛羊頭賣狗肉」，強調的是中共政權高於一切，與民主國家的普世價值蘊含自由、法治、人權等精神背道而馳。說到底，全世界都知道民主是什麼，但就只有中共硬要把專制說成民主。

民進黨呼籲中共當局，不要「做賊的喊捉賊」，在中國鉗制言論、打壓異己，連暗喻中國國家主席習近平沒讀書的公司都要被約談，卻反過頭來指責台灣箝制言論，這種行徑實在令人不齒。

民進黨 中共 人權

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