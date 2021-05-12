港警爆大醜聞 國安處長光顧無牌按摩店被調查

香港警察爆出大醜聞，香港警察國安處長蔡展鵬光顧無牌照按摩店，遇上警察查牌。蔡本人被安排接受休假式調查，香港社交媒體一夜熱議。

香港去年七一後宣布成立警察國家安全處，由任警務處高級助理處長的蔡展鵬出任處長，蔡展鵬同時也被認定為下屆警務處長的大熱人選。

香港《南華早報》報導說，香港警方的國家安全處處長蔡展鵬，在光顧無牌按摩店時，遇上其他警員查牌，警隊已下令蔡展鵬休假接受調查。報導稱光顧無牌按摩店不屬刑事罪行，但蔡展鵬將面臨警隊的紀律聆訊。

香港警方回覆媒體查詢稱，正調查一宗涉及警務人員不當行為的指控，涉案人員現正休假接受調查。警方又說非常重視警務人員的操守，必定會按既定機制作出公平公正的調查和跟進。

蔡展鵬一九九五年加入香港警隊，二○○九年升警司，二○一四年晉升為高級警司，在警察保安部擔任單位指揮官，專責保安事務的情報行動、調查、分析及聯絡工作。二○一七年月晉升為總警司，出任保安部副主管；二○一九年一月擢升為高級助理處長，執掌保安部。警方國安處去年七月成立後，出任首任處長。

反送中運動後，蔡展鵬去年獲頒授香港警察卓越獎章；今年二月由特首林鄭月娥向七名被美國制裁的前任及現任警員頒發行政長官公共服務獎狀，蔡展鵬為其中一人。