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香港立法會議員若缺席致流會 擬罰一天逾1.2萬元薪水

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港立法會大會流會時，如果有缺乏合理原因而缺席的議員，可能將罰款一日3400港元。（圖／取自海外網）
香港立法會大會流會時，如果有缺乏合理原因而缺席的議員，可能將罰款一日3400港元。（圖／取自海外網）

香港立法會議事規則委員會主席謝偉俊11日表示，正擬定香港立法會大會流會時，如果有缺乏合理原因而缺席的議員，要罰款一日3400港元（約新台幣1萬2376元）的酬金。謝偉俊指出。過去有人濫用點算法定人數程序而「拉布（拖延議事）」，希望透過罰款作為震懾，減少隨便點人數的機會，相關意見將會諮詢全體議員。

香港「文匯報」報導，謝偉俊表示，委員會正研究新一輪修改「議事規則」的方向，包括為事務委員會及法案委員會的委員人數訂上限，初步構想是15到20人。

此外，香港立法會正在緊鑼密鼓審議完善選舉制度條例草案，香港特首林鄭月娥接受央視專訪時指出，香港立法會將於26日審議通過「完善選舉制度條例草案」。

林鄭月娥表示，整個時間表排得非常緊密，爭取每一個階段都能把事情依序辦好，現在第一個目標應該可以達到了，就是在5月底，即本月前把香港法例通過，「現在我們已經定了在5月26日，香港立法會審議通過有關條例草案。」

立法會 香港特首

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