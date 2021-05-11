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回應美媒 華春瑩：世界不應只有CNN和BBC
針對紐約時報報導稱，中國正在創造全球新聞媒體的替代選擇，大陸外交部發言人華春瑩11日回應表示，這個世界本來就是豐富多元的，在媒體領域不應該只有CNN和BBC，每個國家都應該有自己的聲音。
據澎湃新聞，華春瑩表示，中國作為擁有14億多人口、佔世界人口近1/5，擁有5000年綿延不斷文明的國家，作為世界第二大經濟體和最大的發展中國家，當然應該也值得在國際輿論格局中擁有自己的一席之地。
她並指出，美國參議院外委會通過了2021年戰略競爭法案，提出每年要花費3億美元用於「抹黑中國」的負面信息。面對針對中國的肆意抹黑、謠言謊言，中國當然需要發出自己的聲音，說明事實真相，留下客觀真實的人類集體敘事和記憶，「我想這才是真正的負責任國家應有的負責任態度」。
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