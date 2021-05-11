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台未獲WHA邀請 環時：一中是門、台獨是封死的洞

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
台未獲WHA邀請，大陸環時社評稱「一中是門、台獨是封死的洞」。新華社
台未獲WHA邀請，大陸環時社評稱「一中是門、台獨是封死的洞」。新華社

到周一世衛大會報名的截止時間，台灣沒有收到第74屆世衛大會的邀請。大陸官方外圍媒體環球時報社評稱，這意味著台灣已基本失去了參加本屆世衛大會視訊會議的可能，台重返世衛大會再次遭重挫。「一個中國是門，台獨是封死的洞。」

社評指出，出於用台灣問題給中國大陸施壓的目的，美國糾集盟友在上周的G7外長會後聯合聲明中首次表態支持台灣有意義地參與世衛組織的論壇和世衛大會。這樣的陣勢前所未有。

社評稱，然而世衛組織是聯合國專門機構，它既不是美國的，也不是G7的。聯合國機構必須遵守一中原則，這是底線。馬英九當局當時承認九二共識和一中原則，在中國政府的同意下，台當局得以「中華台北」名義和觀察員身分參與了世衛大會。民進黨當局上台後拋棄了九二共識，一中原則被它破壞，台當局參加世衛大會的條件自然不復存在。

社評說，這反映了幾個重要事實。第一，台灣當然不是一個國家。聯合國機構根本不接納它，它對國際組織的正規參與必須得到「中華人民共和國」的批准。它有多大的國際參與空間北京說了算，華盛頓說了不算。

第二，一中原則是現代國際關係的基石之一，是普遍的國際共識，它的穩定性經歷了漫長的積累，非常紮實，不是那麼容易被撬動的。美國能動員的西方國家加上台灣所有「友邦」，一共只有幾十票，而世衛組織的成員國一共有190多個。

第三，美國前些年不太折騰台灣重返世衛大會的事情，去年口頭支持了台灣的這一要求，今年又拉G7，華盛頓做此改變顯然是其新的對中政策使然。不是要真心幫台灣，不願為此付出高額成本。第四，民進黨當局想在國際上獲得承認，但他們執政五年，台灣「友邦」從22個縮減為15個，他們想進的主權國家組織一個也沒進去。

社評稱，台若想更多參與國際事務，必須走正道，接受一個中國主張和台灣是中國不可分割領土的客觀現實，放棄有分裂國家性質的極端政策，通過北京、而不是通過華盛頓尋找鑰匙。「一個中國對台灣來說是大門，台獨是洞，並且是被封死的洞。」

華盛頓 聯合國 G7

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