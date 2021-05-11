林鄭：香港與廣東商討 公務員「互調掛職」

香港特首林鄭月娥受訪回應香港市民在港區國安法下，是否仍有和平悼念六四的自由，以及未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》時表示，會依法辦事。此外，林鄭接受央視訪問時說，香港正與大陸廣東和深圳方面商討互調公務員「掛職」，促使他們更加了解兩地情況。

據香港電台報導，林鄭月娥表示，依法辦事即是由法庭詮釋法律，而非特首。另外亦會視乎證據，當事人可抗辦，她無法具體交代，政府亦沒有建議要執行。

她又說，當有人違法，執法機關會採取行動，檢控部門要作決定交上法庭。

她認為，和平集會現已被濫用，外國傳媒在每次法庭判處有關非法集會的案件時，會出聲明指和平集會表達政治訴求是無罪，漠視香港作為法治社會，亦違背自身重視法治的原則。

另據香港文匯報，林鄭月娥接受大陸央視訪問時說，香港正與大陸廣東和深圳方面商討互調公務員「掛職」，促使他們更加了解兩地情況。

林鄭月娥昨晚接受央視「新聞1+1」節目訪問。她說，港府過去一直都有這個計畫，現時將重點放在大灣區，港府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換「掛職」，促使他們更加了解兩地情況。

香港公務員事務局局長聶德權上月已在立法會指出，港府正與大陸部門商討加強香港公務員培訓，包括讓公務員到大陸單位「掛職」一段時間，以便觀察學習。未來希望引入規定，要求公務員必須在3年試用期間完成大陸的培訓課程，才獲長期聘用。