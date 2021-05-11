快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對準印度！央視：中國大批改裝長程自行火箭炮上高原

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲。截自中國軍事網
PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲。截自中國軍事網

中國大陸和印度在最新一輪軍長級談判未能達成協議後，邊境緊張局勢仍持續，央視報導，解放軍為面對印度的邊境部隊裝備了改裝型的自行火箭炮。

根據南華早報，中國中央電視台（CCTV）上周末報導，大批數位版PHL-03遠程多管自行火箭炮被部署在海拔5200公尺的新疆軍區。中印兩軍6月中旬在邊界爆發嚴重流血衝突。

央視報導指出，「相關武器是砲兵旅的主要攻擊裝備，可用於快速部署、佔領和控制關鍵地區」，「借助其力量，解放軍能夠在全天候條件下在高原、沙漠和其他地形作戰」。

PHL-03多管火箭發射器能搭載12枚300毫米的火箭砲，每枚火箭彈標準重量為800公斤，射程可達130公里，8輪卡車最高車速為60公里。

據報導，PHL-03多管火箭發射器具有高度機動性和靈活性，從行進狀態轉入戰鬥準備狀態僅需3分鐘，從待機到緊急狀態僅需1分鐘。

PHL-03多管火箭發射器配備自動化指揮偵查火控系統和北斗衛星定位系統，可以進行密集轟炸和準確的定點打擊。根據央視報導，一台火箭發射器可以同時攻擊多個目標。

報導指出，去年10月，PHL-03多管火箭發射器也被部署至西藏軍區。

為了使在喜馬拉雅山的前線部隊比印度部隊更具優勢，解放軍更新裝備，包括使用最新的15式輕戰車、PCL-181型155毫米車載加榴炮和適合高原條件的無人機等。

除了武器外，新裝備還包括外骨骼防護服、床邊氧氣機、太陽能組合式房屋和無人機送火鍋等。

火箭 解放軍 印度

延伸閱讀

印度變種病毒B.1.617升級！WHO列「令人擔憂的變異株」

布魯塞爾出現印度變種病毒確診 專家籲高度謹慎

駐外54人染疫 印度占10位

台積電爭取捐贈物資到印度

相關新聞

陸外交部：台灣無法參加世衛大會是民進黨造成

大陸外交部今日回應台灣未獲邀請參加世衛大會，發言人華春瑩表示，台灣無法參加世衛大會的局面是民進黨政府造成的，民進黨政府對...

台未獲WHA邀請 環時：一中是門、台獨是封死的洞

到周一世衛大會報名的截止時間，台灣沒有收到第74屆世衛大會的邀請。大陸官方外圍媒體環球時報社評稱，這意味著台灣已基本失去...

諷哥本哈根峰會是鬧劇 華春瑩稱：中國才是真民主

針對哥本哈根民主高峰會10日邀請總統蔡英文發表視訊演講，中國外交部發言人華春瑩今天聲稱，這場峰會是「政治鬧劇」，並指中國...

回應美媒 華春瑩：世界不應只有CNN和BBC

針對紐約時報報導稱，中國正在創造全球新聞媒體的替代選擇，大陸外交部發言人華春瑩11日回應表示，這個世界本來就是豐富多元的...

馬雲現身「阿里日」活動 網民：變老了

阿里巴巴創辦人馬雲昨日現身杭州參加杭州總部「阿里日」活動，他身穿藍衣，乍看起來消瘦不少，頭上冒出不少白髮，網友直呼馬雲變...

習近平回信「文史哲」：要增強做中國人的骨氣

中國國家主席習近平9日在回覆山東大學「文史哲」雜誌全體編輯的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，需要深入闡釋如何更好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。