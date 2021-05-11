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人民幣中間價3連升 創近3年高點
人民幣對美元中間價連升三日，今（11）日報6.4254元兑1美元，比昨日升171點，創2018年6月19日以來近3年高位。
香港經濟日報報導，分析指出，人民幣匯率短期有望上漲。在岸人民幣周一收報6.4173元兌1美元，較上一交易日漲416個基點，創2018年6月以來新高。
在岸人民幣（CNY）今最新報6.4249元；離岸人民幣（CNH）最新報6.42元。
分析，美國4月非農就業數據遠遜預期，美元匯指數回落至2個月低位附近，短期人民幣匯價將繼續跟隨美元匯率波動，關注本周美國公布的通貨膨脹數據。短期內6.40元仍是非常關鍵的阻力位。
新浪財經報導，專家分析，儘管美元因素帶來的擾動可能難以避免，但基本面因素仍將繼續為人民幣匯率提供支撐，人民幣匯率有望在雙向波動中保持基本穩定。
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