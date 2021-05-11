人民幣中間價3連升 創近3年高點

大陸一款App因民進黨立委林楚茵昨天質詢而暴紅，這款App名叫「小紅書」，是大陸時下年輕人吃喝玩樂的參考指南及購物平台，流量度不輸近年崛起的抖音。小紅書的副標是「標記我的生活」，從最開始的定位，即出境購物訊息分享，到現今大陸境內最大的「種草」（即刺激購買慾望）社區，已成「90後」、「95後」（即1990年至2000年出生者）不可或缺的內容資訊媒介。

2021-05-11 00:10