習近平：增強做中國人的骨氣和底氣

中共總書記習近平9日回覆山東大學《文史哲》雜誌全體編輯的信中強調，要增強做中國人的骨氣和底氣，讓世界更好認識中國、瞭解中國。

據新華社報導，山東大學《文史哲》雜誌創辦於1951年5月，是中共建政後創刊的首家高校文科學報，也是大陸目前刊齡最長的綜合性人文社科學術期刊。《文史哲》雜誌編輯部全體編輯日前寫信給習近平，匯報雜誌社成立70年來的成績。

習近平在回信中強調，要增強做中國人的骨氣和底氣，讓世界更好認識中國、瞭解中國，需要深入理解中華文明，從歷史和現實、理論和實踐相結合的角度深入闡釋如何更好堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量。

習近平接著說，回答好這一重大課題，需要廣大哲學社會科學工作者共同努力，在新的時代條件下推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。高品質的學術期刊就是要堅守初心、引領創新，展示高水準研究成果，支持優秀學術人才成長，促進中外學術交流。