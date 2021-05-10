批美操縱台參與WHA 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

美國國務卿布林肯發表聲明，呼籲世衛組織總幹事邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會。大陸外交部發言人華春瑩下午回應表示，布林肯的聲明嚴重違背了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩說，「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。疫情發生以來，中國中央政府在大陸之外最先邀請台灣地區的衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息，包括在大陸確診台灣居民的資訊，並且專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。

她說，截至5月5日，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情258次。今年3月，兩岸還通過視頻連線的方式，舉辦了兩岸防疫政策與經驗交流座談會，分享技術經驗。在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也做出了妥善安排。

據向有關部門瞭解，根據不完全統計，2020年以來，中國台灣醫療技術專家共參加了16次世衛組織的技術活動，包括第四屆全球疫苗免疫研究論壇、世衛組織免疫戰略諮詢專家組會議等重要的會議。台灣地區還設有國際衛生條例聯絡點，擁有登錄世衛組織事件資訊網站的帳號，能夠通過資訊網站、每日疫情報告等渠道及時獲取世衛組織發佈的突發公共衛生事件資訊，也能夠及時向世衛組織通報。

經中央政府同意，世衛組織秘書處還三次專門向台灣地區的衛生專家通報疫情。台灣地區也加入了新冠疫苗實施計畫，台灣地區的專家還多次參與了世衛組織免疫戰略諮詢專家組的會議，充分及時地獲取了新冠疫苗的有關的資訊。

華春瑩指出，台灣當局多次自詡所謂的「防疫模範生」，美方也多次在多個場合公開讚揚台灣的所謂「抗疫成果」，但另一方面他們又危言聳聽地說「會危及全球衛生目標」，這難道不是自相矛盾嗎？這充分證明了美方所說的「將2400萬台灣民眾排除在世衛大會之外不利於應對未來的公共衛生危機」根本就是一個徹頭徹尾的政治操縱，目的不過就是為推動台灣參與世衛大會製造藉口。

華春瑩表示，世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持。

她說，正是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局，他們對此心知肚明。美國出於政治目的大肆炒作「不讓台參加世衛大會將危及全球衛生目標，不利於應對未來的公共衛生危機」，這是他們編造的政治謊言。