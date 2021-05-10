印度裔男子在港確診變種病毒 隱瞞行蹤受審續押
香港一名印度裔男子日前確診感染COVID-19變種病毒，因隱瞞在港行蹤而被當局拘捕，今天首次出庭。法官拒絕其保釋申請，全案將於5月31日再行審訊。
4月中，這名30歲印度裔男子確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒，他的31歲菲籍女友人之後也確診。
當局為此大為緊張，詳細調查2人確診前的行蹤，以及接觸過什麼人，以阻截病毒散播。但兩人起初隱瞞行蹤，最後在相關人員追問下才說出真相。
當局日前拘捕了這兩人，指他們涉嫌違反預防及控制疾病規例，明知而向獲授權人員提供虛假資料。其中，印度裔男子今天在九龍城裁判法院首次出庭，他的保釋申請被當庭拒絕，案件押後至5月31日再行審訊。
至於被捕菲藉女子則因發燒在醫院接受治療，目前無法接受審訊。
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