高喊反統戰 陸委會、國防部竟不知「小紅書」

立委林楚茵十日在立法院內政委員會中質詢，現在台灣年輕人都在看「小紅書」，主管機關陸委會、國防部知道小紅書嗎？陸委會副主委邱垂正表示，「我是沒有看過」；國防部副部長張哲平稱，「這我也沒聽過」。林楚茵表示，「我一開始以為是毛語錄，結果不是」、「現在小紅書已滲透到國中小學和高中，令人害怕天然獨變成潛在統」。

林楚茵表示，小紅書就是現在時下年輕人，從小學生國中生到高中生吸取中國資訊，只用抖音跟小紅書，小紅書類似抖音的APP軟體，裡頭建立很多中國資訊，甚至於廣告、醫美、彩妝等都在裡頭。很擔憂「文化統戰」，像是「正能量」也是對岸名詞，「接地氣」也是對岸來的。許多國會聯絡人看到她都說「委員，早上好」。林楚茵正視道：「我一點都不好，你不會講『早安』嗎？」

林楚茵表示，她很怕「天然獨」變成「潛在統」，陸委會、國防部是否針對文化統戰開過跨部會會議，文化部、經濟部呢？

邱垂正回答，針對文化統戰，我方現行法規，對於各種出版品、影視音，特別在網路使用APP，因為沒有進出口程序，可直接滲透到校園來，這是最嚴重的。

邱垂正強調，陸委會是所有部會對這現象最擔憂，也在積極防堵，很多的跨部會商討如何防堵，由於陸委會正在等其他部會的成立，針對網路主管機關，對於APP架設幾乎入島入侵，進入校園，這是最嚴重的，相關查處措施，我們會跟各部會一起努力。

立委高嘉瑜質詢投審會，到底認不認定蝦皮是不是中資。老闆李小東的國籍雖是新加坡，但新加坡前五大富商，前四大都是來自中國，蝦皮導致國人個資、金流、廉價大陸商品傾銷，經濟部投審會知道嗎？台灣卻容許假外資真中資，掛羊頭賣狗肉，嚴格審查是假的嗎？當外國都是這麼嚴格對抗中資，經濟部、陸委會認定蝦皮是否是中資？

立委陳以信表示，尊重兩岸兩會九二年達成協商的歷史事實，蔡總統、邱太三，都曾說過這個話。但陳明通當主委時卻說九二共識已經翻頁了。今年「五二0」快到了，總統蔡英文會不會再講一次九二歷史事實？陸委會副主委邱垂正答，「我沒有這方面的訊息」。

陳以信表示，兩岸是不是有共識，能不能對話，是不是有橄欖枝，就看蔡英文今年會不會再講一次九二歷史事實。「五二0」快到了，相關稿子一定在寫了，陸委會居然不知道這件事，怎麼可能？

陳以信再問，我駐港辦事處只剩下八人，簽證到年底到期，是不是要全部撤回來，簽證業務是不是不要辦了？難道要交給五十五位當地雇員來辦理嗎？邱垂正表示，2011年換文共識上，台港有很多交流合作，我方也有應變方案，過渡期要堅持到最後。「最壞的打算，都在研議怎樣做應變」。