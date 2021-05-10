快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高喊反統戰 陸委會、國防部竟不知「小紅書」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會副主委邱垂正。記者賴錦宏／攝影
陸委會副主委邱垂正。記者賴錦宏／攝影

立委林楚茵十日在立法院內政委員會中質詢，現在台灣年輕人都在看「小紅書」，主管機關陸委會、國防部知道小紅書嗎？陸委會副主委邱垂正表示，「我是沒有看過」；國防部副部長張哲平稱，「這我也沒聽過」。林楚茵表示，「我一開始以為是毛語錄，結果不是」、「現在小紅書已滲透到國中小學和高中，令人害怕天然獨變成潛在統」。

林楚茵表示，小紅書就是現在時下年輕人，從小學生國中生到高中生吸取中國資訊，只用抖音跟小紅書，小紅書類似抖音的APP軟體，裡頭建立很多中國資訊，甚至於廣告、醫美、彩妝等都在裡頭。很擔憂「文化統戰」，像是「正能量」也是對岸名詞，「接地氣」也是對岸來的。許多國會聯絡人看到她都說「委員，早上好」。林楚茵正視道：「我一點都不好，你不會講『早安』嗎？」

林楚茵表示，她很怕「天然獨」變成「潛在統」，陸委會、國防部是否針對文化統戰開過跨部會會議，文化部、經濟部呢？

邱垂正回答，針對文化統戰，我方現行法規，對於各種出版品、影視音，特別在網路使用APP，因為沒有進出口程序，可直接滲透到校園來，這是最嚴重的。

邱垂正強調，陸委會是所有部會對這現象最擔憂，也在積極防堵，很多的跨部會商討如何防堵，由於陸委會正在等其他部會的成立，針對網路主管機關，對於APP架設幾乎入島入侵，進入校園，這是最嚴重的，相關查處措施，我們會跟各部會一起努力。

立委高嘉瑜質詢投審會，到底認不認定蝦皮是不是中資。老闆李小東的國籍雖是新加坡，但新加坡前五大富商，前四大都是來自中國，蝦皮導致國人個資、金流、廉價大陸商品傾銷，經濟部投審會知道嗎？台灣卻容許假外資真中資，掛羊頭賣狗肉，嚴格審查是假的嗎？當外國都是這麼嚴格對抗中資，經濟部、陸委會認定蝦皮是否是中資？

立委陳以信表示，尊重兩岸兩會九二年達成協商的歷史事實，蔡總統、邱太三，都曾說過這個話。但陳明通當主委時卻說九二共識已經翻頁了。今年「五二0」快到了，總統蔡英文會不會再講一次九二歷史事實？陸委會副主委邱垂正答，「我沒有這方面的訊息」。

陳以信表示，兩岸是不是有共識，能不能對話，是不是有橄欖枝，就看蔡英文今年會不會再講一次九二歷史事實。「五二0」快到了，相關稿子一定在寫了，陸委會居然不知道這件事，怎麼可能？

陳以信再問，我駐港辦事處只剩下八人，簽證到年底到期，是不是要全部撤回來，簽證業務是不是不要辦了？難道要交給五十五位當地雇員來辦理嗎？邱垂正表示，2011年換文共識上，台港有很多交流合作，我方也有應變方案，過渡期要堅持到最後。「最壞的打算，都在研議怎樣做應變」。

陸委會 小紅書 邱垂正

延伸閱讀

邱垂正：8名駐港人員簽證將到期 港方遲不發給

外交部：我外館52人曾染疫 目前仍有1重症7輕症

駐港辦事處人員年底簽證全部到期 陸委會：堅持到底

券商進KY董事會把營業祕密看光光？黃天牧：不是永遠

相關新聞

港警：半年收到逾10萬條國安舉報訊息

港版國安法實施後，香港警務處國家安全處於去年11月5日開設國安處舉報熱線，以便利巿民提供與國家安全相關的資料或舉報。警方...

瑞典環保少女童貝里批中國污染 官媒懟：多讀書

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）前日5月7日點名批評中國污染環境，她指中國雖然仍被世界貿易組織列為「發...

中共建黨百年邀我方人士參加 綠委：會被台灣人唾棄

中國即將建黨百年，除了邀請台灣親中政黨、人士參加活動，傳出也會用疫苗話題攻擊台灣，民進黨立委陳亭妃說，請相關的政黨或人士...

中網民讚長5落點預測準：感謝歐美造謠讓世界看科技秀

長征五號B遙二運載火箭末級殘骸墜落在無人的印度洋，昨天在中國網絡上引來網民們一片叫好。網民說，這顯示中國最初對火箭殘骸落...

北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心

港媒報導，早前入主鳳凰衛視的「文化央企」紫荊香港最近出現人事變動，該公司今年2月才新增的兩名董事、聯合出版集團高層傅偉中...

高喊反統戰 陸委會、國防部竟不知「小紅書」

立委林楚茵十日在立法院內政委員會中質詢，現在台灣年輕人都在看「小紅書」，主管機關陸委會、國防部知道小紅書嗎？陸委會副主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。