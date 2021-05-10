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中共建黨百年邀我方人士參加 綠委：會被台灣人唾棄

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中共即將慶祝建黨百年。美聯社
中共即將慶祝建黨百年。美聯社

中國即將建黨百年，除了邀請台灣親中政黨、人士參加活動，傳出也會用疫苗話題攻擊台灣，民進黨立委陳亭妃說，請相關的政黨或人士，千萬不要成為自己攻擊台灣的那個角色，「如果你成為那個角色，相信你一定會被台灣人民唾棄。」

陳亭妃說，中共建黨百年7月1日即將要到了，現在中共企圖要用大內宣跟大外宣，邀請台灣相關的政黨或是人士一起參加，希望呼籲不要變成人家的工具，做了工具之後，相信會被質疑，成為箭靶。甚至，現在傳出對岸要用疫苗的問題攻擊台灣，7月1日前會開始宣傳台灣沒有疫苗，用疫苗攻勢打擊台灣。

民進黨立委趙天麟說，邀請我方人士是很荒唐的事情，中共當年把國民黨打敗，讓國民黨敗逃到台灣，國民黨才會在台灣延續，中共建黨百年，讓台灣人去參加，「不是統戰那是什麼呢？」。

趙天麟說，這樣統戰作法其實相當致命，會讓中國國民黨會烙印成附隨組織情況下，奉勸國民黨朋友，台灣是民主自由國家，但中共建黨百年真的不要參加，尤其中國大陸的窮兵黷武，對我國安全、經濟進行各項壓迫，朝野應該一致對外，要求中共進行政府跟政府之間有意義對話，而不要文攻武嚇，參加建黨百年也是極度不洽當的。

中共 國民黨 疫苗

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