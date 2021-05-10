駐港辦事處人員年底簽證全部到期 陸委會：堅持到底

陸委會副主委邱垂正今天在立法院表示，我方駐港只剩八位同仁，今年內簽證全部到期，另有五十五位當地雇員。他表示，我方將堅持到底，繼續向港方申請工作簽證。他表示，2011年台港設立辦事處時，有簽署共識，我方駐港人員都按照共識內容來工作，「我們會堅持到底」。

立委吳怡玎質詢表示，我方在香港辦事處只剩十人，駐港辦事處主任至今派不出去，今年全部到期，希望今年底不會關門，未來該如何為台胞在香港工作？而海基會董事長是完全不重要嗎？為什麼至今仍是代理？邱垂正表示，政府很重視海基會的功能，目前還沒有新任海基會董事長。

針對有人提出還是要原汁原味的「九二共識」，邱垂正表示，大陸的「九二共識」只剩一個中國的內涵，2019年年初，大陸國家主席習近平談話後，「九二共識」強調一個中原則及追求統一的「一國兩制」，把「一國兩制」加在台灣身上，當時政府就已經堅決表示反對。2020年的選舉，台灣人民已做出選擇，「九二共識」和「一國兩制」在台灣毫無市場，不受民眾支持。歷史已翻過一頁，應該可以不用再討論「九二共識」的問題。

邱垂正表示，陸委會認為，「九二共識」只剩「一個中國」，沒有「一中各表」，台灣應要凝聚國內團結。

立委張宏陸表示，陸委會應向全民宣誓「九二共識」已經臭掉了，酸掉了，現在「九二共識」早已行不通，已沒有原汁原味了。台灣要自己努力，要在國際社會努力，不要再用「九二共識」來欺騙人民了。

立委湯蕙禎表示，有大陸民眾買氣艇坐到台灣，宣稱是投奔自由，令人存疑，到底是投奔自由？還是刺探情報，海巡署有防堵現象，動機是否投奔自由，她要求國防部提出書面調查。

湯蕙禎表示，小紅書，抖音，電視劇，在民間盛行，在國小國中高中，都非常流行，陸委會將如何防堵？

邱垂正表示，將協調網路平台主管機構，加強管理，避免被中共利用。中共海上交通安全法和海警法，海上緝捕，目前在東海南海台灣海峽，這個緊追權無疑就是中共在挑戰爭議海域秩序而作為藉口所制定之法律。

立委吳怡玎質詢表示，日前陸委會要求人力仲介不准仲介台灣人才去大陸，不准刊印，這禁令效用有多大？邱垂正表示，兩岸條例三十四條，商業行為，從事兩岸人力仲介是屬於禁止項目。如果以個人的名義，主管機關勞動部來查處。

有立委質疑，這個禁令是沒有用的。只能防堵公開的，獵人頭找人才並不是公開的，只是做做樣子，不好好改善台灣勞工本質的問題。