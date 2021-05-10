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陸委會：中共操作反獨促統 迫我接受「兩岸一中」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會副主委邱垂正表示，北京當局持續採取兩面手法，迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，威脅我國家安全，是當前台海情勢不穩定的主要根源。（本報系資料照片）
陸委會副主委邱垂正表示，北京當局持續採取兩面手法，迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，威脅我國家安全，是當前台海情勢不穩定的主要根源。（本報系資料照片）

陸委會副主委邱垂今天早上在立法院內政委員會就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」作書面報告中指出，美中關係長期競爭，中共堅持核心利益；中共持續警示台美互動，反對介入台灣議題；中共操作「反獨促統」，迫我接受「兩岸一中」；我政府將捍衛國家主權，致力維護台海和平穩定。

邱垂正表示，中共近期對我方政策主張，持續重申其「一個中國」立場否定我國家主權，並強調唯有回到其「一中」的「九二共識」，兩岸關係才能和平穩定、雙方才能對話，將兩岸關係僵局歸責於我方。

此外，中共解放軍近期執行多項演訓，共機持續侵擾我西南空域，遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域訓練，並籍由海軍建軍節宣傳，對外震懾；稱在台海實戰化演練推護國家主權和領土完整，是嚴正回應外部勢力干涉和台獨挑釁。中共刻意製造台海緊張氛圍、對我認知作戰，意圖影響國際支持及我民心士氣。

另中共持續推動對台「融合發展」、同等待遇等「通惠促融」統戰工作，拉攏我人才、技術、資金，推進融統進程；同時藉推動兩岸交流措施，營造其建黨百年對台工作政績。

惟在未經雙方溝通所謂「農林22條」等措施，及福建放寬對台人檢疫隔離「便捷通道試點」後又突然推遲等，影響雙方民眾權益，相關單邊措施也未見成效。北京當局持續採取兩面手法，迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，威脅我國家安全，是當前台海情勢不穩定的主要根源。

邱垂正表示，中共近年來對內外推進強勢作為，堅持其制度發展等核心利益目標，其專斷強硬的主張與作為，影響台海情勢發展甚巨；短期內中共將致力建黨百年及召開「二十大」等政治議程的內部維穩工作。我方也再次呼籲北京當局，正視兩岸現實及尊重台灣民意，放棄對台強制性主張及軍事外交壓迫作為，務實處理兩岸關係，並承擔推動兩岸良性互動相對責任，以構通對話化解分歧。

中共 台海

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