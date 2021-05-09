王毅與比利時副首相通電 涉疆涉港問題不容外來干涉

大陸國務委員兼外長王毅8日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話，王毅強調，「涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉」。

據新華社，王毅表示，中歐社會制度不同，歷史文化背景各異，應相互尊重，平等相待，通過對話增進了解，這才是全面戰略夥伴關係應有之義。他表示，希望比利時在歐盟內發揮建設性作用，推動中歐關係長期穩定發展，更好造福雙方人民。

王毅表示，中方會根據比利時需要，提供必要支持協助抗疫，又指中國市場是開放的，將為比利時提供更多的發展機遇，希望比利時可為中國企業提供公平公正非歧視的營商環境。

中國大陸和比利時於2021年迎來建交50周年。維爾梅斯則表示，比利時高度重視同中方關係，希望與中方進行朋友式的高質量對話和溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在經貿、農業、航空、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，為雙方人員往來提供便利，以進一步發展好比中和歐中關係。