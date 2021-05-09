聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅與比利時副首相通電 涉疆涉港問題不容外來干涉

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅八日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話時強調，涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉。（美聯社）
大陸外長王毅八日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話時強調，涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉。（美聯社）

大陸國務委員兼外長王毅8日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話，王毅強調，「涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉」。

據新華社，王毅表示，中歐社會制度不同，歷史文化背景各異，應相互尊重，平等相待，通過對話增進了解，這才是全面戰略夥伴關係應有之義。他表示，希望比利時在歐盟內發揮建設性作用，推動中歐關係長期穩定發展，更好造福雙方人民。

王毅表示，中方會根據比利時需要，提供必要支持協助抗疫，又指中國市場是開放的，將為比利時提供更多的發展機遇，希望比利時可為中國企業提供公平公正非歧視的營商環境。

中國大陸和比利時於2021年迎來建交50周年。維爾梅斯則表示，比利時高度重視同中方關係，希望與中方進行朋友式的高質量對話和溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在經貿、農業、航空、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，為雙方人員往來提供便利，以進一步發展好比中和歐中關係。

比利時 王毅 新疆 香港

延伸閱讀

安理會外長會議 美中針鋒相對

王毅主持聯合國安理會議事 北京：重申多邊主義的支持

周五聯合國安理會 王毅、布林肯過招

聯合國安理會周五會議 王毅將與布林肯過招

相關新聞

長征五號殘骸 墜馬爾地夫海域

大陸央視昨天中午引述「中國載人航天工程辦公室」消息指出，經監測分析，大陸長征五號Ｂ遙二運載火箭末級殘骸於五月九日十時廿四...

陸製航空3機 應急救援生力軍

中國航空工業集團有限公司披露，由中國航空工業集團有限公司（簡稱「航空工業」）研製生產的新型航空應急裝備大型滅火/水上救援...

政治壓力增 港4成教師想離職

根據香港教育專業人員協會近日調查，有四成受訪教師有意離開香港教育界。當問及有意離開的教師，選擇離開的主因時，七成人表示是...

陸人口負成長？明揭曉

大陸多地去年出生人口數量下跌，而原定四月公布的大陸第七次人口普查結果遲遲未公布，大陸人口問題引起外界關注。大陸官方昨宣布...

王毅與比利時副首相通電 涉疆涉港問題不容外來干涉

大陸國務委員兼外長王毅8日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話，王毅強調，「涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉...

舷號兩位數 專家：075型兩棲攻擊艦舷號與航母同級

排水量達4萬噸的中共海軍兩棲攻擊艦075型為什麽舷號只有兩位數，而不是像中共海軍其他水上艦艇那樣以三位數舷號標記？大陸軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。