聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅與比利時副首相通電 涉疆涉港問題不容外來干涉
大陸國務委員兼外長王毅8日與比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯通電話，王毅強調，「涉疆、涉港問題屬中國內部事務，不容外來干涉」。
據新華社，王毅表示，中歐社會制度不同，歷史文化背景各異，應相互尊重，平等相待，通過對話增進了解，這才是全面戰略夥伴關係應有之義。他表示，希望比利時在歐盟內發揮建設性作用，推動中歐關係長期穩定發展，更好造福雙方人民。
王毅表示，中方會根據比利時需要，提供必要支持協助抗疫，又指中國市場是開放的，將為比利時提供更多的發展機遇，希望比利時可為中國企業提供公平公正非歧視的營商環境。
中國大陸和比利時於2021年迎來建交50周年。維爾梅斯則表示，比利時高度重視同中方關係，希望與中方進行朋友式的高質量對話和溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在經貿、農業、航空、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，為雙方人員往來提供便利，以進一步發展好比中和歐中關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言