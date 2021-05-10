陸製航空3機 應急救援生力軍

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國產大型水陸兩棲飛機AG600，2020年7月26日青島進行海上首飛。（新華社資料照）
大陸國產大型水陸兩棲飛機AG600，2020年7月26日青島進行海上首飛。（新華社資料照）

中國航空工業集團有限公司披露，由中國航空工業集團有限公司（簡稱「航空工業」）研製生產的新型航空應急裝備大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600、AC352直升機、AC311A型直升機8日在上海召開的首屆長三角國際應急減災和救援博覽會期間集中簽約，為大陸國產航空裝備助力應急救援體系建設注入新鮮血液。

中新社報導，航空工業指出，中航通飛華南飛機工業有限公司（下稱「航空工業通飛華南公司」）與南海通用航空有限公司簽訂的購機協議是AG600飛機。南海通用航空有限公司購買AG600飛機後，將利用飛機優越水陸兩棲特性，開展一系列通航飛行服務活動。

AG600飛機是中國大陸大飛機家族重要成員之一，是大陸應急救援體系建設所需的重大航空裝備；是中國大陸自行設計研製、目前世界在研最大的水陸兩棲飛機，主要用於執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多種應急救援任務。

此外，航空工業通飛華南公司還與四川三星通用航空有限責任公司簽訂戰略合作協議。根據協議，雙方將共同助力AG600飛機西南地區市場開拓，並為潛在用戶提供AG600飛機託管及飛行服務。

航空工業哈飛與青島直升機航空有限公司所簽訂的2架AC352意向採購協議是AC352直升機收穫的首個意向訂單，標誌著該型號向進入市場取得商業成功邁出了重要一步。AC352直升機是由航空工業與空客公司聯合研製的先進中型多用途直升機，計畫於2021年取得CAAC型號合格證。

航空工業昌飛與中信海直公司簽署了1架用於大陸國內空中電力巡線作業的AC311A型直升機採購合同。航空工業昌飛還與江西省南昌市政府簽署了AC311A型直升機採購意向協議。

AC311A型直升機是航空工業昌飛生產製造的2噸級6座、單發、單旋翼、帶尾槳式輕型民用直升機，該機通過加裝不同任務設備後，可廣泛用於電力巡線、應急救災、醫療救援、公安執法等領域，具備很強的任務拓展能力。

直升機 南海

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