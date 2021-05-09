港教協：4成教師有意離開教育界 政治壓力日增成主因

根據香港教育專業人員協會近日進行調查，問及受訪者是否有意離開香港教育界及對香港教育和社會狀況的意見。調查指，4成受訪教師有意離開香港教育界。當問及有意離開的教師，選擇離開的主因時，7成人表示是因為「政治壓力日增」。教協要求香港政府改善施政，並要求當局停止干預業界。

據星島網報導，教協於上月29日至本月5日，進行網上問卷調查，訪問中學、小學、幼稚園及特殊學校教師及校長，收回共1178個回覆。調查指，4成受訪教師有意離開香港教育界，當中有19.2％教師有計劃辭職或提早退休，並離開教育界，21.1％則表示「傾向離開，但未有具體計劃」。當問及有意離開的受訪者預計何時會離開教育界，11.3％人表示已經或將會於本學年期間或結束時離開。

問卷亦有詢問有意離開的受訪者，他們選擇離開的主因，在474位受訪者中，71.1％人指「政治壓力日增」是他們離開的主因，選擇「不滿本港的社會狀態」及「不滿本港的教育政策」亦分別有55.3％及38.6％。另外，704位選擇或傾向繼續留在香港教育界的受訪者中，58.0％指他們留下的主因是「陪伴家人留港」，亦分別有53.3％及43.9％人選擇「經濟狀況不容許離開」及「習慣香港的生活」。調查亦指，8成受訪者表示對社會及政治環境不滿，另有78.4％表示對教育制度及政策不滿。

教協指，相關情況值得關注。其中，中學及小學主任的流失率偏高，憂慮將出現中層人手斷層的狀況。教協認為，調查結果反映教育局使學校及教師感受到政治壓力，要求教育局立即停止政治干預。

教協會長馮偉華指，個別建制派議員不斷對通識科作出攻擊，增加業界的政治壓力，並擔憂如教育界持續出現流失，富經驗的教師離開教育界，會造成青黃不接，對教育質素造成影響，不利教育界及學生。副會長葉建源則指，局方須改善教育政策及教學環境，以吸引教師留任。