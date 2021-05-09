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不在地中海 陸火箭殘骸最後落點：印度南方阿拉伯海域

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為長征五號B遙二火箭發射升空。（中新社）
圖為長征五號B遙二火箭發射升空。（中新社）

據央視新聞引述「中國載人航天工程辦公室」消息，經監測分析，2021年5月9日10時24分，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域（約在印度南方阿拉伯海域），絕大部分器件（組件）在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

稍早前，「中國載人航天工程辦公室」發布，2021年5月9日7時24分，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸軌道為：「近地點高度約130km，遠地點高度約160km，傾角41.5°。預計再入（大氣層）時間為5月9日10時12分±15分鐘，再入區域中心點位於東經28.38°，北緯34.43°。」（約在希臘東南方地中海海域）。

中國大陸外交部發言人汪文斌此前表示，火箭末級再入大氣層燒蝕銷毀，這是國際的通行做法。澎湃新聞報導稱，該型火箭採用特殊的技術設計，絕大部分組件將在再入過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。

中方發布，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域（約在印度南方阿拉伯海域）。（google map）
中方發布，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域（約在印度南方阿拉伯海域）。（google map）

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