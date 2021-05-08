陸委會：歷史已經翻過一頁 無須再討論「九二共識」

針對前總統馬英九呼籲，台灣避戰應回到「原汁原味九二共識」，陸委會8日表示，「九二共識」在北京當局定義下，「僅剩中華人民共和國的『一個中國原則』」，且歷史已經翻過一頁，無須再討論「九二共識」。陸委會強調，請在野人士尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。

馬英九8日在「兩岸重開機，疫後新契機」研討會上致詞表示，總統蔡英文要回到馬英九執政時的現狀，回到「原汁原味的九二共識」。

對此，陸委會8日以書面回應表示，馬前總統倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，「僅剩下中華人民共和國的『一個中國原則』內涵」；「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「『九二共識』更被定調為『一個中國原則』及追求統一的『九二共識』」，也等同將「『一個中國原則』、『一國兩制』加諸台灣之上。

陸委會說，政府當時已予嚴正駁斥，去年台灣總統大選結果更彰顯台灣民意堅拒「一國兩制」，也否定了讓台灣自陷困境的「九二共識」，歷史已經翻過一頁，已無須再討論「九二共識」的相關問題。

陸委會強調，推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，對話往來必須對等尊嚴，這是台灣人民授權政府與對岸互動的基本原則。台灣社會應團結一心、共同抵禦中共威脅，不要給予北京分化的機會，也請在野人士尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。更呼籲北京當局具體回應國際社會關切，調整脅迫性的主張與行徑，才有助兩岸良性互動發展。

此外，陸委會提到，中共不放棄對台動武，是台海及區域不安的最關鍵因素，政府持續強化自我防衛，捍衛國家主權及民主自由的政策立場一貫，致力維謢台海和平負責任的做法，已獲得國際社會肯定及台灣民意的支持。