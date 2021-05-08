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影／馬英九：兩岸中斷五年交流期盼重新開機

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
前總統馬英九今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會並上台致詞。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會並上台致詞。記者季相儒／攝影

前總統馬英九今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會，致詞時表示研討會的題目「兩岸重開機、疫後新契機」，真是切中時弊。隨著東亞新冠肺炎後新情勢發展，期盼兩岸中斷五年的交流能夠重新開機、重啟生機。

馬英九也表示兩岸關係的現狀在2016年民進黨執政後，不接受兩岸成功實施八年的「九二共識，一中各表」，兩岸官方互動管道立刻關閉，五年來，除貿易投資外，教育、文化、觀光交流也都中斷。加上蔡政府藉由2019年「反滲透法」立法、香港「反送中」事件、新冠肺炎疫情，禁止「小明」（旅陸兒童）及滯留武漢臺胞回臺等事件，刻意操弄反陸情緒，兩岸關係更加惡化。

馬英九也說到十年前大陸知名青年作家韓寒來台訪問後，留下一句膾炙人口的名言：「兩岸最美麗的風景是人」。然而，十年後，新冠肺炎來襲，民進黨政府卻刻意不讓「小明」回臺，陸生來台也幾乎中斷，兩岸人民的敵意逐步升高。回顧我執政八年兩岸人民普遍相互友善，更讓人感慨萬千。

馬英九在致詞時表示今天研討會的題目「兩岸重開機、疫後新契機」，真是切中時弊。記者季相儒／攝影
馬英九在致詞時表示今天研討會的題目「兩岸重開機、疫後新契機」，真是切中時弊。記者季相儒／攝影
前總統馬英九（右五）今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會與與會嘉賓大合照。記者季相儒／攝影
前總統馬英九（右五）今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會與與會嘉賓大合照。記者季相儒／攝影
前副總統吳敦義今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會。記者季相儒／攝影
前副總統吳敦義今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會。記者季相儒／攝影

新冠肺炎 馬英九 民進黨

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