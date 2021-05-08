聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／馬英九：兩岸中斷五年交流期盼重新開機
前總統馬英九今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會，致詞時表示研討會的題目「兩岸重開機、疫後新契機」，真是切中時弊。隨著東亞新冠肺炎後新情勢發展，期盼兩岸中斷五年的交流能夠重新開機、重啟生機。
馬英九也表示兩岸關係的現狀在2016年民進黨執政後，不接受兩岸成功實施八年的「九二共識，一中各表」，兩岸官方互動管道立刻關閉，五年來，除貿易投資外，教育、文化、觀光交流也都中斷。加上蔡政府藉由2019年「反滲透法」立法、香港「反送中」事件、新冠肺炎疫情，禁止「小明」（旅陸兒童）及滯留武漢臺胞回臺等事件，刻意操弄反陸情緒，兩岸關係更加惡化。
馬英九也說到十年前大陸知名青年作家韓寒來台訪問後，留下一句膾炙人口的名言：「兩岸最美麗的風景是人」。然而，十年後，新冠肺炎來襲，民進黨政府卻刻意不讓「小明」回臺，陸生來台也幾乎中斷，兩岸人民的敵意逐步升高。回顧我執政八年兩岸人民普遍相互友善，更讓人感慨萬千。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言