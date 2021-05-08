影／馬英九：兩岸中斷五年交流期盼重新開機

前總統馬英九今天上午出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會，致詞時表示研討會的題目「兩岸重開機、疫後新契機」，真是切中時弊。隨著東亞新冠肺炎後新情勢發展，期盼兩岸中斷五年的交流能夠重新開機、重啟生機。

馬英九也表示兩岸關係的現狀在2016年民進黨執政後，不接受兩岸成功實施八年的「九二共識，一中各表」，兩岸官方互動管道立刻關閉，五年來，除貿易投資外，教育、文化、觀光交流也都中斷。加上蔡政府藉由2019年「反滲透法」立法、香港「反送中」事件、新冠肺炎疫情，禁止「小明」（旅陸兒童）及滯留武漢臺胞回臺等事件，刻意操弄反陸情緒，兩岸關係更加惡化。