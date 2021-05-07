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習近平：世界陷入亂局，中國應把握機遇

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）5月1日出版的《求是》雜志發表中共中央總書記、國家主席習近平的文章，題為《把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局》。

習近平在文章裡闡述了他對全球局勢的判斷：“當今世界正經歷百年未有之大變局。最近一段時間以來，世界最主要的特點就是一個“亂”字，而這個趨勢看來會延續下去。”

他補充說，“同時，我們必須清醒看到，當前和今後一個時期，雖然我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰。”

這次發表的文章是習近平2021年1月11日在省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班上的講話。德新社報道指出，中國領導人發表的主旨類講話，通常會延遲一段時間發表，並成為黨員的學習材料。就在習近平發表講話前數日，華盛頓發生了特朗普支持者沖擊國會山的事件，引起全球輿論震動。

習近平贊賞了中國政府處置新冠疫情的成果：“這次應對新冠肺炎疫情全球大流行，各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在。”

但他也提醒官員們要有“憂患意識”：“隨著我國社會主要矛盾變化和國際力量對比深刻調整，我國發展面臨的內外部風險空前上升，必須增強憂患意識、堅持底線思維，隨時准備應對更加復雜困難的局面。”

文章指出，近年來，經濟全球化遭遇逆流，國際經濟循環格局發生深度調整。“新冠肺炎疫情也加劇了逆全球化趨勢，各國內顧傾向上升。”

因此“我們只有立足自身，把國內大循環暢通起來，努力煉就百毒不侵、金剛不壞之身，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去，沒有任何人能打倒我們、卡死我們！”

習近平講話的主題之一是“構建新發展格局”，即以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進。他強調對這一“格局”不能片面理解，只強調“以國內大循環為主”，主張在對外開放上進行大幅度收縮；或片面強調“國內國際雙循環”，不顧國際格局和形勢變化，固守“兩頭在外、大進大出”的舊思路。他認為中國要實現“高水平的自立自強”以及“高水平的對外開放”。

(新華社、德新社)

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