習近平：支持舉辦東奧 加強疫苗合作

日前在中國慶祝海軍成立72周年的活動中，一艘在北約代號中被稱做「晉」級的新型彈道導彈核潛艇亮相。報導說，該潛艇能夠裝備射程超過1萬公里的巨浪3型潛射導彈，不需出「第一島鏈」就能覆蓋美國本土的目標。

2021-05-08 14:28