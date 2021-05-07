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習近平：支持舉辦東奧 加強疫苗合作

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家主席習近平表示，大陸願意繼續配合國際奧委會支持舉辦東京奧運會，願與奧委會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。信報財經
大陸國家主席習近平表示，大陸願意繼續配合國際奧委會支持舉辦東京奧運會，願與奧委會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。信報財經

大陸國家主席習近平今（7）日與國際奧委會主席巴赫通電話時表示，大陸願意繼續配合國際奧委會支持舉辦東京奧運會，願與奧委會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

信報財經報導，習近平強調，中方正在圍繞如期舉辦北京冬奧會和冬殘奧會目標，穩步推進各項籌辦工作。目前所有競賽場館全部完工，賽事組織和場館運行有序開展，社會服務保障工作加快推進，宣傳推廣和文化活動有序推進。

習近平稱，中方舉辦雪上項目冰上項目測試活動，對辦賽設計的關鍵要素進行有效檢驗。中方將組織好下半年各項測試賽，為北京冬奧會冬殘奧會打下更加堅實的基礎。

巴赫指出，國際奧委會願與中方加強疫苗合作，反對將奧林匹克運動政治化，願與中方繼續密切合作，全力支持中方如期舉辦北京冬奧會和冬殘奧會。

北京 習近平 東京奧運

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