港府宣布接種2劑新冠疫苗滿14天 可縮短檢疫期

香港政府7日下午宣布，完成接種兩劑新冠肺炎疫苗且已過了14天者，包括入境人士，可縮減檢疫期。

香港「星島日報」報導，食物及衛生局局長陳肇始7日下午在政府總部會見媒體時指出，完成接種兩劑新冠肺炎疫苗並已過了14天的人士，包括入境人士，可縮減檢疫期。

而香港衛生防護中心指出，患有慢性疾病者在接種新冠疫苗時應先考慮3個要點：第一，疾病的狀況，如果患者病情穩定，便可以接種；第二，如果病情已經康復、緩解或受控的話，也可以接種。

第三，要考慮過敏史，患者如懷疑對先前接種的新冠疫苗有過敏反應、曾有過敏性休克史，或者對多種食物、多於一種藥物曾有嚴重的即時（1小時內）過敏反應，在接種疫苗前應先諮詢醫生建議，香港衛生防護中心還指出，接種疫苗的慢性疾病人士應繼續藥物治療。

【中央社／香港7日電】

香港當局決定縮短海外抵港人士的隔離檢疫期，大致根據不同疫區而相應縮短檢疫期至7天或14天，兩岸三地也適用。

食物及衛生局局長陳肇始今天公布了有關決定。

為預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在本地傳播，目前港府依據各國或地區不同的疫情，要求相關入境者抵港後必須在酒店隔離檢疫，來自高風險地區的要隔離21天，中或低風險的14天。

根據港府的最新安排，本月12日起，任何海外人士來港前已接種了兩劑Covid-19疫苗並過了14天的話，可以相應放寬在港的隔離檢疫期，來自高風險地區者由現有的21天縮短至14天，來自中低風險地區者由14天縮短至7天。

至於來自最高風險地區的入境者，強制隔離檢疫21天不變。

獲放寬檢疫期的人士抵港後，仍要接受自我監察及定期接受病毒檢測程序。

食物及衛生局常任秘書長陳松青說，上述措施適用於中國大陸、澳門和台灣的入境者，即由現有的14天隔離檢疫期縮短至7天。

另外，陳肇始在記者會指出，本地最近出現多宗新冠變種病毒個案，政府不敢掉以輕心，採取了果斷措施，以堵截變種病毒擴散。

她說，經過連日追蹤及龐大的檢測及檢疫工作，變種病毒在香港的傳播鏈大致清晰，暫時並無發現可導致社區大爆發的傳播鏈。