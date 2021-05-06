兩岸同婚遲遲未過 陸委會：要會銜涉民法能修法通過

台北高等行政法院6日判決戶政事務所須讓台灣和澳門同性伴侶准許申請結婚登記。陸委會6日對此表示，目前司法院院會已通過涉民法第46條修正草案，未來如果修法通過，國人即可與港澳伴侶在台結婚登記。至於還未通過的兩岸同婚，陸委會強調，已有法律基礎，只是要會銜涉民法能在立法院修法通過。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於6日舉行的例行記者會上表示，關於港澳人士與台灣人民結婚，依照港澳條例第38條前段規定，這適用於「涉外民事法律適用法」，目前司法院院會已經通過涉民法第46條的修正草案，正辦理與行政院會銜送請立院法審議事宜，未來如果修法通過，我國國民即可與港澳伴侶在台辦理結婚登記。

不過，由於大陸地區人民受限於「兩岸人民關係條例」，仍無法申請結婚登記。邱垂正指出，依照兩岸條例及第748號解釋施行法已有法律規範基礎，但涉及到入境事宜、面談機制、登記程序等問題，各機關意見有待進一步整合，司法院對於同婚的修法研議過程，陸委會都保持高度關注，也會提供他們相關實務運作的參考意見。

邱垂正還指出，陸委會也不斷蒐集兩岸同婚在法規、實務相關問題等資訊，並與相關主管機關持續交換意見，陸委會也正配合行政院的指示，與相關機關進行後續研議評估推動。

他強調，已經有法律基礎，只是要會銜涉民法要能在立法院修法通過，陸委會也在配合行政院的指示，在配合行政院指示之前，陸委會與各部會都有密切交換意見，也從實務上、從法規面提出看法給行政院參酌。