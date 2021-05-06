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福建放寬對台檢疫措施 陸委會：會逐步推動恢復小三通

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
福建公告對台灣和小三通入境的台灣、金門及馬祖旅客放寬檢疫，陸委會6日回應，會持續觀察後續發展，逐步有序推動。（圖／取自中新網）
福建公告對台灣和小三通入境的台灣、金門及馬祖旅客放寬檢疫，陸委會6日回應，會持續觀察後續發展，逐步有序推動。（圖／取自中新網）

福建公告對台灣和小三通入境的台灣、金門及馬祖旅客放寬檢疫，如在金門及馬祖居住超過28天者，透過小三通入境福建就可免隔離。陸委會6日回應，會持續觀察後續發展，逐步有序推動，並指「陸方對我方特定對象調整防疫措施，是否會對兩岸防疫造成衝擊，會配合疫情指揮中心進行研議。」

「福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」4月29日公告，5月10日零時起，對從台灣、金門及馬祖以小三通管道入境的旅客，放寬檢疫模式，如在金門及馬祖居住超過28天者，透過小三通入境福建就可免隔離。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於6日主持的例行記者會上表示，小三通是兩岸人民往來通道之一，更是精進防疫的重要關口，小三通客運復航涉及整體疫情變化、國內防疫量能、旅運的需求，以及金馬民意和兩岸互動等複雜因素，相關機關都會依整體情勢持續綜合評估，逐步有序地推動。

他強調，陸委會也注意到陸方有關福建示範對台調整放寬防疫措施等相關訊息，會持續觀察後續發展。目前國際疫情持續嚴峻，為了管控防疫風險，「陸方對我方特定對象調整防疫措施是否會對兩岸防疫造成衝擊，涉及我方整體防疫政策事宜，陸委會也會配合疫情指揮中心進行研議。」

邱垂正還表示，「中國大陸在福建省推出相關入境檢疫的便利通道新措施，是為了落實習近平以福建『通惠情』對台促融工作，具有高度統戰性質。」

福建 小三通 疫情

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