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歐盟指中俄開展疫苗外交 陸反斥歐盟製造「免疫鴻溝」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖源：北京日報
大陸外交部發言人汪文斌。圖源：北京日報

歐盟對外行動署發佈報告稱，中俄開展疫苗外交，抵毀西方疫苗公信，大陸外交部發言人汪文斌反斥，歐盟才是搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」。

北京日報報導，歐盟對外行動署報告指，俄羅斯、中國開展疫苗外交，宣傳俄、中疫苗的優越性，誇大歐洲國家疫苗接種和死亡案件之間的關聯，破壞公眾對西方疫苗的信任。

汪文斌6日主持外交部例行記者會，反擊歐盟不斷收緊疫苗出口限制，更指一些國家大量囤積遠超自身人口需要的疫苗，這難道不是在搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」，汪文斌反問，歐盟又拿出了多少疫苗給發展中國家使用?

汪文斌指出，歐盟報告充斥著傲慢和虛偽。並表示，不是靠攻擊抹黑他國，就能轉移視線、混淆視聽、欺騙大眾、誤導輿論。

疫苗 歐盟 汪文斌

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