聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐盟指中俄開展疫苗外交 陸反斥歐盟製造「免疫鴻溝」
歐盟對外行動署發佈報告稱，中俄開展疫苗外交，抵毀西方疫苗公信，大陸外交部發言人汪文斌反斥，歐盟才是搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」。
北京日報報導，歐盟對外行動署報告指，俄羅斯、中國開展疫苗外交，宣傳俄、中疫苗的優越性，誇大歐洲國家疫苗接種和死亡案件之間的關聯，破壞公眾對西方疫苗的信任。
汪文斌6日主持外交部例行記者會，反擊歐盟不斷收緊疫苗出口限制，更指一些國家大量囤積遠超自身人口需要的疫苗，這難道不是在搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」，汪文斌反問，歐盟又拿出了多少疫苗給發展中國家使用?
汪文斌指出，歐盟報告充斥著傲慢和虛偽。並表示，不是靠攻擊抹黑他國，就能轉移視線、混淆視聽、欺騙大眾、誤導輿論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言