G7挺台入WHO 陸：須按一個中國原則 譴責粗暴干涉主權

七大工業國集團(G7)外長會議聯合聲明，除就涉疆、涉藏、涉港問題及東海南海局勢表示關切，更聲名支持台灣參加世衛大會。大陸外交部發言人汪文斌6日表態「台灣參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理」，汪文斌強烈譴責G7是粗暴干涉主權。

汪文斌表示，台灣參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照「一個中國」原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。

汪文斌指，涉疆、涉藏、涉港問題，都是中國的內部事務。中國對釣魚台及其附屬島嶼，南海諸島及其附近海域的主權和權益，擁有充分的事實和法理依據。

他強烈譴責七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，是對中國主權的粗暴干涉，是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，對此予以強烈譴責。

他還表示，七國集團作為發達國家集團，應當為推動世界經濟復甦，幫助發展中國家加快發展多做實事，而不是在國際社會當中製造矛盾和分歧，干擾全球經濟復甦進程。

汪文斌接著暗批美國，他指，七國集團當中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只顧自身囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應以高人一等的心態對他國橫加指責、干涉，破壞國際抗疫合作這個當前的頭等大事。

汪文斌表示，敦促各國要糾正在抗疫問題上自私自利的行為，停止泛化國家安全概念的錯誤行徑。他還警告，無視國際關係基本準則，製造各種藉口，干涉中國內政，損害中國主權，抹黑中國形象的企圖，絕不會得逞。