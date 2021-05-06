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香港考大學的中學文憑試 中國社會主義現代化入題
去年掀起試題風波的香港中學文憑試（DSE），今日開考歷史科，試題考後曝光，中國社會主義現代化的主要特色、中國經濟現代化入題。
香港高中升大學的大考中學文憑試（DSE），去年歷史科考題掀起中日關係爭議，今天開考的歷史科，則沒有引發特別敏感的內容，但涉香港與大陸關係多次入題。
星島網報導，歷史科分兩份試卷，卷一設4條歷史資料題，考生4選3作答。四題中一半跟大陸有關，包括大陸電影公司對香港的影響，中國社會主義現代化的主要特色及中國經濟現代化。
卷二選答題，則問及日本軍國主義、中國辛亥革命及五四運動。
歷史科老師評論試卷指，學生答題有關香港及大陸發展關係，估計需大致回答改革開放香港參與的內容，必須「較正面地顯示兩地的密切關係」才易拿分。
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