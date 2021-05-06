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港大打壓學生 立委籲撤銷張翔中研院士資格

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
台灣撐香港陣線、經濟民主連合6日上午召開記者會。記者林汪靜／攝影
台灣撐香港陣線、經濟民主連合6日上午召開記者會。記者林汪靜／攝影

香港大學4月30日發表聲明，決定收回學生會會址、不再為學生會提供財務管理等服務。公民團體台灣撐香港陣線、經濟民主連合6日與立委范雲、台港學者、學生等抗議港大配合中共政權打壓學生自治，並呼籲中研院應建立除名機制，撤銷港大校長張翔的院士資格，以及全面檢討現行院士遴選制度。

據了解，張翔獲聘為中研院院士。經濟民主連合研究員、港大學生會「學苑」前副總編輯江旻諺表示，「香港大學配合大陸官媒口徑，否決前法學院院長陳文敏的副校長任命案，指其必須為佔中發起人戴耀廷的言論負責；去年更直接撤銷戴耀廷教職」，他質疑港大校方為中共效命，任意剝奪學者的教職與管理職，結果中研院還給予張翔院士的名譽職，「實在荒謬」。

范雲則表示，中研院繼「陳剛事件」後又有「張翔事件」，顯示中研院亟待建立自律的倫理規範與退場機制，她認為，中研院院士應建立倫理準則，甚至情節嚴重者的退場機制。

中研院台史所副研究員吳叡人則提到，第一，中研院院士選舉籌備會議在去年決議今後提名院士者須具有中華民國國籍，但張翔（出生中國，不具有中華民國國籍）當選院士是2012年，決議無法溯及既往，「這個困難我們理解，但問題還是應該提出，針對這種處於法律上的灰色地帶，對國家忠誠有明顯問題的院士，難道就此放置不管，讓他繼續滲透台灣國家學術體制，進而決定台灣學術方向嗎？這已經不是學術問題，是國安問題，「難道中研院、民進黨政府和立法院不想想辦法嗎？」

第二，中研院組織法目前只有院士選舉辦法，沒有退場機制，也就是無法撤銷院士資格，只能仰賴院士會議機制，這些可以理解，他質問，「但有漏洞改也改不了，所以什麼都不用做嗎？」

台灣大學歷史學系教授周婉窈指出，張翔是中研院院士，但他出生中國，與台灣無關，但他還是頂著院士頭銜。許多國家的院士都是本國籍，台灣卻仍以華人血脈來認定，「實在是很奇怪」，這也造成越來越多和台灣毫無關係的中國人、美國人擔任中研院院士，這完全違反組織法，「但中研院都沒有道歉反省過。」

她強調，中研院要建立院士除名機制，「不要遇到事情就回到院士會議。」

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