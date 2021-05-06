懲六四集會 黃之鋒今刑判10個月

前香港眾志秘書長黃之鋒等4人，今日因六四集會案「明知而參與未經批准集結罪」，法官認定應判以阻嚇性刑罰，以儆效尤，四人因此被判4至10個月不等。其中，黃之鋒獲判10個月，刑期最重。

香港政府去年以疫情為由取消紀念六四集會，但民主派人士堅持舉行六四燭光晚會。26名民主派人士包括支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及壹傳媒集團創辦人黎智英，分別遭「票控舉行、明知而參與、及煽惑他人參與未經批准集結」遭起訴。

其中，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴等4人，均承認明知而參與未經批准集結罪，今早於區域法院判刑。黃之鋒判10個月，岑敖暉判6個月，袁嘉蔚及梁凱晴各判4個月。

香港電台報導，法官陳廣池判刑時表示，被告明知集會未經批准，是故意及有預謀，是公然犯法，必須判以阻嚇性的刑罰，反映本案的嚴重性及以儆效尤，避免其他人效法。