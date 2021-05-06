長征火箭即將重返大氣層 中媒：情況不須恐慌

針對中國上星期發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，近日可能墜落地球一事，中媒今天說火箭殘骸進入大氣層後大多會燒光，小部分會入海；美國防部則說正密切追蹤火箭方位。

長征5號B遙二運載火箭（Long March 5B）4月29日從海南島發射升空，把名為「天和」、設計給3位太空人當作生活場所的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，預估在未來幾天至幾週內重返大氣層墜回地表。

目前還不清楚長征5號B遙二重返大氣層的確切位置，但中國官方「人民日報」發行的「環球時報」今天說，稱火箭「失控」、可能造成損害的報導是「西方媒體炒作」。環時引述業界人士說法指出，現在的情況「不值得恐慌」。

環時引述「航空知識」（Aerospace Knowledge）雜誌主編王亞男說法報導：「大部分的碎片在重返大氣層時就會燃燒殆盡…只有非常小部分的碎片會落入地面，可能會落在遠離人類活動的區域或落入海中。」

美國國防部表示，美國太空司令部（U.S. SpaceCommand）正在追蹤火箭方位，火箭重返大氣層的時間點預計將落在5月8日左右。

五角大廈表示，「所有碎片都可能會對太空飛行安全與太空領域構成威脅」，又說加州的第18太空控制中隊（18th Space Control Squadron）將自5月4日起對火箭方位提供每日最新資訊。

白宮表示，美國致力於解決太空碎片氾濫成災引發的各項風險，希望與國際社會合作，「提升領導力與負責的太空行為」。

環時也引述航太專家宋忠平說法報導，中國本身的太空監控網絡將密切關注火箭飛行路徑下方的地區，並採取措施避免行經的船隻遭受波及。

他又說，長征5號B遙二火箭使用的環保燃料不會汙染海洋。

宋忠平說：「總而言之，這是部分西方軍隊又陳腔濫調炒作所謂的『中國太空威脅』。」