指G7外長會渲染中國挑戰 環時：美結夥對抗是戰略玩火

七大工業國集團(G7)外長會議結束發表聯合聲明，除點名中國新疆、西藏和香港人權問題，也把一帶一路和經濟脅迫聯繫在一起，批判中國任意及強制性的經濟行為。

環球時報今日社評發文指，G7外長會的主題其實是應對「中國和俄羅斯的挑戰」。文中指責拜登團隊在說一套做一套，煽動美國社會和西方世界對中國的敵視不遺餘力，在新疆、香港等圍攻中國比川普政府有過之而無不及，但休想取得成功。警告華盛頓渲染中國挑戰，結夥對抗是戰略玩火。

環時指，華盛頓在不斷鼓動盟友聯合起來對付中俄，「西方越強化他們針對中俄對抗性的盟友關係，越會進一步促使中俄聯手應對。」一旦迫使中俄聯合起來與其殊死搏鬥，那一定是它的噩夢。並警告各國配合美國結夥對抗，朝著中俄以卵擊石，將成為中俄殺一儆百的目標。

除了環時，大陸央媒則報喜不報憂。央視報導，G7外長會在談到中國時，聲明稱，解決全球挑戰，包括氣候變化和生物多樣性喪失、促進經濟從疫情中恢復發展等符合包括中國在內的各方利益。將尋找與中國在促進區域發展、以及全球和平、安全與繁榮方面的合作機會。針對G7外長聲明對抗中國經濟脅迫，央媒隻字不提。