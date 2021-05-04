香港電台記者未獲續聘 林鄭：未賦予媒體新角色

香港行政長官林鄭月娥上午出席行政會議前受訪，被問到香港電台助理節目主任利君雅不獲續約、港台刪除網上平台多集節目等做法，是否涉及政治考慮時說，香港電台屬政府部門，每個政府部門的人事管理均由部門首長負責，她沒有參與相關工作。

據香港電台報導，林鄭月娥表示，港台屬政府部門及公共傳媒機構，人事管理及廣播工作等均由部門首長負責，她對相關事件沒有補充。她又說，沒有賦予港台新角色，港台會繼續擔當既有角色，而節目並非不能批評政府，但必須客觀及持平，不能有偏見。

另外，林鄭月娥回應有關立法禁止「假新聞」時表示， 仍要做大量研究，會參考外國應對有人在社交平台散播假新聞、煽動、仇恨言論的做法，指暫時未有立法的時間表。