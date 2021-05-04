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黃一兵任中共黨史研究院副院長 曾編習近平著作

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
黃一兵出任中共黨史研究院副院長。澎湃新聞
黃一兵出任中共黨史研究院副院長。澎湃新聞

據中共中央黨史和文獻研究院官網「領導成員」更新訊息顯示，黃一兵已擔任「中央黨史和文獻研究院副院長」一職。

公開資料顯示，黃一兵1968年11月生，法學博士，研究員。大陸馬克思主義理論研究和建設工程課題組主要成員，中國歷史研究院學術委員會委員、北京市社科聯兼職副主席，大陸國務院特殊津貼專家。

據澎湃新聞，黃一兵的專業研究方向是中共歷史和思想理論，近年來主要從事中共總書記習近平著作編輯，以及習近平新時代中國特色社會主義思想研究宣傳工作，參與編寫《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》等基本理論著作；參與編寫《中國共產黨歷史》第一卷、第二卷，《中國共產黨的九十年》《中國共產黨簡史》等黨史基本著作。

黃一兵主要個人代表著作有《徘徊與覺醒——改革開放的醞釀與啟動》、《中國共產黨指導思想發展史》（第一卷）、《中國特色社主義制度》、《馬克思主義中國化研究——歷史進程和基本經驗》（合著）等。

黃一兵先後在《求是》、《人民日報》、《光明日報》、《中共黨史研究》、《黨的文獻》等官方媒體和核心學術期刊發表多篇文章。

習近平 共產黨

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