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五四運動102周年 港團體舉辦升旗禮

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今日是「五四運動」102周年，升旗禮首次在香港電台廣播大廈舉行。信報財經
今日是「五四運動」102周年，升旗禮首次在香港電台廣播大廈舉行。信報財經

今日是「五四運動」102周年，由香港前特首梁振英太太梁唐青儀任召集人的「世紀長征」系列活動籌委會舉辦升旗禮，首次在香港電台廣播大廈舉行。香港民政事務局局長徐英偉、廣播處長李百全等出席。

星島日報報導，12個青少年制服團隊步操進場，包括聖若翰救傷隊少青團、升旗隊總會和童軍總會等。

香港民政事務局長徐英偉致詞稱，五四運動是近代史重要里程碑，大陸政府一直希望讓青年認識國家和拓闊發展空間，爭取在大灣區的機遇，青年應善用「一國兩制」優勢。

儀式舉行期間發生「小插曲」，大陸國旗和香港區旗一度出現故障未能順利升起，其後才能完成升旗。活動其後由學生代表宣讀「五四宣言」。

五四運動是1919年在中國大陸爆發的學生運動，起因於一戰結束後舉行的巴黎和會上，列強將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，但當時北洋政府未能捍衛國家利益，引發民眾極度不滿，許多學生、工人與民眾因而上街遊行、請願、罷課、罷工，當時最著名的口號是「外爭國權，內除國賊」。中共將其定義為「反帝反封建的愛國運動」。

香港 五四運動 青年

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