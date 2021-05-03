受政治壓力 香港電台刪YouTube節目　包括鏗鏘集

隸屬於香港政府的香港電台下午開始刪除網上平台YouTube的多集節目重溫，其中《鏗鏘集》多集昔日節目三日下午3時許仍能在YouTube觀看，但至約4時，多條影片已被刪除。

最先被刪除的是剛剛超過1年期限的節目，例如去年4月上載的《鏗鏘集》節目「控訴」、「我天天在家」、「搶灘」及「考期」。該4集內容被刪除前，分別有31萬至44萬的收看次數。

香港電台發言人日前證實，將刪除於YouTube及Facebook等平台上架超過1年的片段，指有關新安排只是與香港電台網頁的一貫做法看齊，目前港台官網只提供過去12個月的節目重溫。

港台節目製作人員工會日前表示，這些片段不但是同事心血，更是攸關香港的歷史，公營廣播機構不受商業壓力，更有條件跟大眾分享內容，「一刀切」只提供1年重溫，殊為可惜。又指有關社交平台沒有上載上限，看不到將節目下架的必要，又認為內容是最大資產，與眾分享才可發揮影響力，目前做法是反其道而行。

雖然隸屬於香港電台，但香港電台一直受到香港民眾支時，包括在反送中運動時期。今年2月19日，香港政府公布對香港電台的管治及管理檢討報告，指出編輯管理制度有缺失。同一天廣播署長梁家榮提早解約，民政事務局副秘書長李百全接任。