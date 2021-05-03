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因拘禁無法履行職務 林卓廷辭任香港民主黨副主席

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港立法會前議員林卓廷辭任民主黨副主席一職。（圖／取自大陸自媒體）
香港立法會前議員林卓廷辭任民主黨副主席一職。（圖／取自大陸自媒體）

香港民主黨副主席、立法會前議員林卓廷因參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」，正在還押，不准保釋。民主黨主席羅健熙向黨員發信，指收到林卓廷信函，稱因為他現在在囚、無法繼續履行副主席職務而請辭。

香港經濟日報報導，羅健熙表示，經過討論後已接納其辭職，並將於合適時間安排補選。他強調，情勢雖然艱難，香港民主黨仍會繼續緊守崗位，為被囚黨友及其家人多走一步，羅健熙還說，未來幾個星期，不少資深黨員都必須到法庭應訊，他呼籲黨友到場支持。

林卓廷至2月底起還押至今，3月底已辭任北區區議員，除了民主派「35+初選」案，他目前仍有多宗案件待審，包括2019年7月21日的元朗襲擊事件中，被白衣人打傷，去年8月因涉及「參與暴動罪」被起訴。

香港 民主黨 立法會

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